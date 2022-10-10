Вячеслав Гаврилов назначен и. о. мэра Ярославля
Ярославль, 10 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Вячеслав Гаврилов назначен исполняющим обязанности мэра Ярославля. Об этом сообщили в мэрии города.
City-yaroslavl.ru
Вячеслав Гаврилов
Временно замещать должность мэра будет заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.
Напомним, утром 10 сентября стало известно о том, что Илья Мотовилов написал заявление об отставке.