Ярославль, 10 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Вячеслав Гаврилов назначен исполняющим обязанности мэра Ярославля. Об этом сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Вячеслав Гаврилов

Временно замещать должность мэра будет заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Напомним, утром 10 сентября стало известно о том, что Илья Мотовилов написал заявление об отставке.