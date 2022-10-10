Калуга, 10 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. 81-миллиметровая минометнаямина обнаружена на 264-м километре федеральной трассы М-3 «Москва-Брянск» на территории Калужской области. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Главное управление МЧС России по Калужской области На 264 км федеральной трассы М-3 «Москва-Брянск» была обнаружена 81 мм минометная мина

По предварительным данным, мину времён Великой Отечественной войны нашли в окрестностях деревни Шваново Думинического района. Опасная находка была благополучно обезврежена взрывотехниками МЧС

Ранее ИА REGNUM сообщило, что порядка 330 единиц 50-милиметровых минометных мин было обнаружено в лесном массиве, у деревни Озерна Ульяновского района Калужской области.