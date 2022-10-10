Париж, 10 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Несмотря на собственные проблемы с ядерными реакторами, во Франции заверили Великобританию в том, что смогут обеспечить ее энергией в критический момент, если будущей зимой ее электроснабжение окажется под угрозой, как сообщает Financial Times.

ЛЭП

В последние месяцы операторы энергетических сетей Франции и Великобритании ведут переговоры о поставках электроэнергии, при этом по обе стороны Ла-Манша власти заявляют о том, что им придется импортировать энергию, чтобы избежать перебоев надвигающейся зимой.

Франция долго была крупнейшим в Европе экспортером электроэнергии. Однако из-за многочисленных отключений и остановок на ремонт и техобслуживание 56 ядерных реакторов — в середине 2022 года не работало уже более половины из них — страна впервые превратилась в нетто-импортера электроэнергии.

Проблемы Франции усугубили энергетический кризис в Западной Европе после сокращения экспорта газа из России по газопроводу «Северный поток — 1».

Опасения по поводу возможного дефицита энергии усилились неделю назад, когда National Grid — компания, контролирующая британские электрические и газовые системы — предупредила о возможности трехчасовых отключений, если не удастся обеспечить достаточные поставки газа и электроэнергии с континента, особенно в длительные периоды холодной погоды.

Французский оператор энергосистем RTE сообщил Financial Times, что Франция, вероятно, всё же будет в состоянии экспортировать электроэнергию в Великобританию в моменты повышенного спроса.

«Пик нагрузки во Франции и Великобритании не приходятся на одно и то же время, — сказал исполнительный директор RTE по стратегии Тома Виранк. — Возможна ситуация, когда Франция будет экспортировать в Великобританию, но импортировать из всех других стран. Мы можем находиться в положении нетто-импортера, но при этом экспортировать в Великобританию в те моменты, когда она испытывает трудности».