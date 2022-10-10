Киев, 10 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. На территории Киева произошли несколько взрывов, сообщили 10 октября киевские СМИ.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

Информацию о взрывах в разных районах Киева подтвердил мэр города Виталий Кличко.

По словам местных журналистов, работала система ПВО в Киевской области. Один из снарядов упал возле памятника Михаилу Грушевскому на Владимирской улице.

Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов, по информации местных СМИ, прогремела также в городе Вышгород (Киевская область), Житомире, Хмельницком, Днепропетровске и других населённых пунктах бывш. УССР.