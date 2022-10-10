Донецк, 10 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ пять мирных жителей, сообщили 10 октября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За сутки на территории ДНР ранены пять мирных жителей. За минувшие сутки, с 08.00 9 октября до 08.00 10 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранения получили пять человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 9 октября артиллерия киевских террористов обстреляла города Донецк и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.