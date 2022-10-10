Санкт-Петербург, 10 октября 2022, 10:17 — REGNUM Солнце улучшит настроение и согреет жителей Санкт-Петербурга в первый день новой рабочей недели октября, сообщил 10 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, 10 октября Северная столица оказалась на периферии антициклона.
«При переменной облачности дождей в регионе не ожидается, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев», — пояснил специалист.
Температура воздуха в городе на Неве поднимется до +12…+14 градусов, по Ленинградской области +10…+15 градусов.
«Такие значения на два-три градуса выше климатической нормы», — указал он.
Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.
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