Санкт-Петербург, 10 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Солнце улучшит настроение и согреет жителей Санкт-Петербурга в первый день новой рабочей недели октября, сообщил 10 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По его словам, 10 октября Северная столица оказалась на периферии антициклона.

«При переменной облачности дождей в регионе не ожидается, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев», — пояснил специалист.

Температура воздуха в городе на Неве поднимется до +12…+14 градусов, по Ленинградской области +10…+15 градусов.

«Такие значения на два-три градуса выше климатической нормы», — указал он.

Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.