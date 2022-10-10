Магас, 10 октября 2022, 09:37 — REGNUM В Ингушетии состоялось мероприятие по высадке саженцев деревьев. Оно проходило в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» и было посвящено памяти погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. Всего было высажено более 500 деревьев, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
В высадке деревьев на улице Херсонская в городе Малгобеке приняли участие глава республики Махмуд-Али Калиматов и супруга врио главы Донецкой Народной Республики Ирина Пушилина.
В посадке саженцев приняли участие также юнармейцы, воспитанники Горского кадетского корпуса им. А. Д. Цароева студенты, представители общества волонтёров-экологов «Делай» и сотрудники органов власти.