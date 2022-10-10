Магас, , 09:37 — REGNUM В Ингушетии состоялось мероприятие по высадке саженцев деревьев. Оно проходило в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» и было посвящено памяти погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. Всего было высажено более 500 деревьев, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Посадка деревьев Mil.ru

В высадке деревьев на улице Херсонская в городе Малгобеке приняли участие глава республики Махмуд-Али Калиматов и супруга врио главы Донецкой Народной Республики Ирина Пушилина.

«Высадка этих молодых деревьев посвящена памяти военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на территории б. УССР, наших храбрых воинов, настоящих мужчин, верных своему слову и присяге. Каждое дерево будет носить память о самоотверженном подвиге воинов — выходцев из республики», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

В посадке саженцев приняли участие также юнармейцы, воспитанники Горского кадетского корпуса им. А. Д. Цароева студенты, представители общества волонтёров-экологов «Делай» и сотрудники органов власти.