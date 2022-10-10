Барнаул, , 09:35 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о о существенном изменении погодных условий. По данным синоптиков в Алтайском крае в период с 10 по 14 октября сохранится высокая, местами чрезвычайная пожароопасность.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Пятый класс горимости прогнозируется в Михайловском, Ключевском районах, городах Славгород и Яровое. Четвёртый класс — на территории 38 муниципальных образований. На остальной территории края ожидается горимость 3 класса.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный прогноз в Алтайском крае был объявлен с 8 по 10 октября местами сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная (5 класс горимости) пожароопасность. Однако это не уберегло от полного уничтожения два жилых дома в Змеиногорске.

Читайте также: В Алтайском крае объявлено о высокой пожароопасности