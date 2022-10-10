Пекин, , 09:36 — REGNUM К 2025 году будет первоначально создана относительно полная система энергетических стандартов, которая сможет эффективно поддерживать и руководить преобразованием энергии в «зеленую» и низкоуглеродную, говорится в сообщении Национального энергетического управления Китая (NEA), поскольку страна работает над достижением «двойных углеродных целей», сообщает 10 октября газета Global Times.

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Цели заключаются в том, что страна стремится достичь пика выбросов углекислого газа до 2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года. Служа руководством для достижения целей сокращения выбросов углерода в стране, система энергетических стандартов, которая может эффективно поддерживать и руководить преобразованием энергии в экологически чистую и низкоуглеродистую, будет первоначально создана к 2025 году, и что энергетические стандарты будут преобразованы из количественной шкалы, чтобы сосредоточиться на качестве и эффективности.

Новый стандарт будет направлен на дальнейшее повышение безопасности и адекватности поставок энергии при одновременной работе по совершенствованию цепочки поставок энергии и снижению уровня выбросов углерода, сообщил Global Times директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямыньском университете Линь Боцян, который приветствовал последнее объявление.

Новый стандарт будет разработан для поддержки возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, что включает в себя создание новых форм производства электроэнергии, ускоряя совершенствование новой стандартной системы хранения энергии, говорится в сообщении NEA. Согласно NEA, будет оказана усиленная поддержка для разработки, строительства, эксплуатации с подключением к сетям, потребления и утилизации крупномасштабных ветроэнергетических фотоэлектрических баз и распределенных источников энергии.

NEA также обязалось разработать ряд новых технологий и технических стандартов, связанных с сокращением выбросов углерода по всей производственной цепочке страны, одновременно совершенствуя организационную структуру для соответствующих стандартов и добиваясь полного охвата стандартов, связанных с промышленными процессами, достигающими пика выбросов углерода в области энергетики.

Трансформация структуры производства энергии в Китае ускоряется, при этом доля чистой энергии продолжает увеличиваться. Последний отчет, опубликованный Национальным бюро статистики КНР, показывает, что в 2021 году потребление энергии в Китае на единицу ВВП снизилось на 26,4% по сравнению с уровнем 2012 года, при среднегодовом снижении на 3,3%, что эквивалентно экономии около 1,4 млрд тонн стандартного угля, согласно сообщениям СМИ.

В 2021 году установленная мощность производства электроэнергии, не связанной с ископаемыми источниками энергии, впервые превысила мощность угольной энергетики с установленной мощностью 1,12 млрд кВт, что составляет 47% от общей установленной мощности по производству электроэнергии, говорится в отчете.

Установленная мощность гидроэнергетики, энергии ветра и солнечной энергии в Китае превышает 300 млн кВт, занимая первое место в мире в течение нескольких лет подряд. По словам Лина, новый стандарт ускорит и стандартизирует комплексное использование ресурсов и повышение энергоэффективности.