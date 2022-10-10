Пермь, , 09:34 — REGNUM В Перми прокуратура выявила отставание в сроках строительства инфекционной больницы. В адрес застройщика внесено представление, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Строительство Cheboksary.ru

Застройщика предостерегли от срыва при строительстве социального объекта. Сдача больницы запланирована на сентябрь 2023 года.

Добавим, строительство медицинского объекта ведётся в Индустриальном районе Перми на ул. Космонавта Леонова. Больница будет рассчитала на 232 койки, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену. На территории больницы появится собственный центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.