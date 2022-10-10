Киев, 10 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Новые взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске. Об этом 10 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

U.S. Navy Взрыв

«Сообщают о новых ударах в Киеве и Днепре (так нацистский киевский режим называет Днепропетровск — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после взрывов в Киеве, Днепропетровске и Житомирской области взрывы также прогремели в Тернополе и Хмельницком.