Белгород, 10 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Пять населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелу на прошедших выходных, сообщает 10 октября корреспондент ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Автомобиль после обстрела

Киевские боевики атаковали регион 8 октября. Первый обстрел зафиксирован в валуйском городе Бирюч, там ранение получила 16-летняя девушка. Затем стало известно, что в волоконовском селе Тишанка осколками повреждены два легковых автомобиля работников зерновой компании.

В середине дня ВСУ обстреляли окраину города Шебекино. Власти попросили местных жителей на время покинуть свои дома, была повреждена линия электропередач.

В Грайвороне снаряд угодил в старый детский сад, к счастью, учреждение было закрыто. Кроме того, пострадали четыре соседних жилых дома. В грайворонском хуторе Тополи разрушен частный дом, на соседнем участке взрывной волной полностью снесло гараж, повреждены ещё три домовладения.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ заявило об увеличении обстрелов населённых пунктов Брянской, Курской и Белгородской областей с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов.