Нижний Новгород, , 09:32 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Хоккейный клуб «Торпедо» Hctorpedo.ru

В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающие Андрей Белевич, Ю Сато, Николай Коваленко, Кирилл Воронин и защитник Марк Марин. У «Динамо» отличились форварды Игорь Мартынов и Павел Варфоломеев.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды 21 очко. «Динамо» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 16 очками.

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