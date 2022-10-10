Канберра, , 09:38 — REGNUM Крис Боуэн, федеральный министр Австралии по вопросам энергетики и климата, 10 октября выступил в Сиднее на одной из конференций промышленников. О чем именно сказал чиновник в своей речи, написала газета The Guardian.

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«Как и всегда, Боуэн говорил о «потерянном десятилетии» энергетической политики и о том, что до 2030 года осталось всего 86 месяцев, в течение которых необходимо совершить «энергетическую революцию», — говорилось в материале.

Боуэн также раскритиковал тех, кто обвиняет возобновляемые источники энергии в надвигающемся энергетическом кризисе в Европе и повсеместном росте цен на энергоносители.

«Я видел, как многие правые комментаторы в Австралии говорят, что то, что мы наблюдаем в Европе, является результатом слишком быстрого перехода к возобновляемым источникам энергии. Это крик отчаяния тех, кто пытается отрицать и откладывать принятие необходимых действия в Австралии, как будто у нас в Австралии не было достаточно отрицания и отсрочек за последние десять лет», — сказал министр.

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