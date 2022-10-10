Донецк, 10 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Киевские войска нанесли артиллерийский удар по Кировскому району Донецка. Об этом 10 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

В 7:50 с позиций в Красногоровке был обстрелян Кировский район Донецка. Выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли удары из РСЗО HIMARS по городам Старобельск и Рубежное.