Челябинск, 10 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Челябинской области за год отмечено снижение количества вакансий. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

На 6 октября 2022 года их было 41 694, а на 1-е — 41 269. При этом год назад вакансий насчитывалось 42 306.

Впрочем, коэффициент напряжённости на рынке труда снизился за год и достиг 0,48 вместо 0,56, зафиксированных в октябре 2021 года.