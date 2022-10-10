Нью-Дели, , 09:37 — REGNUM 10 октября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил столицу Австралии Канберру, где, в частности, был затронут вопрос о вхождении в состав России некоторых новых территорий. Комментарии высокого представителя индийской стороны передало агентство AAP.

Субраманьям Джайшанкар mfarussia

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Отвечая на вопрос, поддержит ли Индия резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет обсуждаться на этой неделе и в которой отказывается признать воссоединение с Россией четырех новых областей, Джайшанкар сказал следующее:

«Ну, вы знаете, из соображений благоразумия и политики мы не оглашаем заранее, как будем голосовать… Мы считаем, что этот конфликт не отвечает чьим-либо интересам, ни его участникам, ни, собственно, международному сообществу».