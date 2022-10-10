Киев, 10 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. После взрывов в Киеве, Днепропетровске и Житомирской области взрывы также прогремели в Тернополе и Хмельницком. Об этом 10 октября сообщил ряд киевских СМИ.

Взрыв

Также сообщается, что губернатор Хмельницкого подтвердил работу ПВО в городе, а губернатор Тернопольской области, где также были зафиксированы взрывы, призвал жителей оставаться в укрытиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрывы зафиксированы в ряде городов на территории бывш. УССР.