Токио, 10 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Япония надеется углубить с Австралией отношений в сфере энергетики, об этом японский премьер-министр Фумио Кисида сообщил 10 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что ждёт визита своего японского коллеги. Комментируя его слова, Кисида отметил, что конкретные сроки визита в Австралию не определены, но прорабатываются.

Австралия — это государство, с которым Япония рассчитывает «углубить отношения в сфере энергетики», подчеркнул Кисида.

Японские СМИ сообщали, что поездка премьер-министра в Австралию ожидается в конце октября.

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