Москва, , 09:28 — REGNUM Расправа над гражданскими в Купянске, сотрудничавшими с российской властью, кадры которой опубликованы одним из участников батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будут иметь никаких международных последствий для Киева. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран», — подчеркнул политик, отвечая донецкой журналистке Надане Фридрихсон.

При этом он добавил, что «это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано».

«Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — заявил Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября экс-командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал кадры с расправой над гражданскими в Купянске, которые сотрудничали с российской властью. Люди замучены, со следами пыток и хоронятся в братских могилах.

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Журналист ВГТРК Андрей Медведев считает, что видео расправы над мирными жителями Купянска «обязан запомнить каждый из нас, даже если трудно и не хочется».