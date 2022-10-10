Москва, 10 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Расправа над гражданскими в Купянске, сотрудничавшими с российской властью, кадры которой опубликованы одним из участников батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будут иметь никаких международных последствий для Киева. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран», — подчеркнул политик, отвечая донецкой журналистке Надане Фридрихсон.

При этом он добавил, что «это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано».

«Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — заявил Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября экс-командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал кадры с расправой над гражданскими в Купянске, которые сотрудничали с российской властью. Люди замучены, со следами пыток и хоронятся в братских могилах.

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Журналист ВГТРК Андрей Медведев считает, что видео расправы над мирными жителями Купянска «обязан запомнить каждый из нас, даже если трудно и не хочется».