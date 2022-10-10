Москва, 10 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Для урегулирования приднестровского конфликта нужны мягкие меры и стратегические переговоры. Об этом заявил скрывающийся в Израиле от правосудия лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью, опубликованном РИА Новости 10 октября.

Bestalex Карта Приднестровья

По его мнению, власти Молдавии не могут что-то требовать от руководства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), ничего не предлагая. Шор считает, что нужны конкретные предложения.

«Я уверен, что, садясь за стол переговоров, стороны смогут найти решение в пользу жителей обеих берегов Днестра. Я считаю, что сегодня решение приднестровского вопроса — это поиск компромиссов», — сказал политик.

Стоит отметить, что Тирасполь в последнее время обвиняет Кишинёв в сворачивании переговорного процесса и переходи к политике давления. Молдавия, пользуясь тем, что Киев закрыл границу с ПМР, препятствует импорту в Приднестровье лекарств, сырья и товаров первой необходимости.