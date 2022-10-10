Канберра, 10 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Во время пресс-конференции 10 октября с участием министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг один из журналистов спросил дипломата о зависимости Индии от российского оружия и о том, не сдерживает ли позиция QUAD, объединяющий Австралию, США, Японию и Индию, желание Дели заключать такие сделки. Ответ министра передала газета The Guardian.

Индия

Вонг сказала, что диалог QUAD работает «чрезвычайно хорошо», а уровень стратегического доверия и стратегической согласованности между партнерами «Четверки» остается «глубоким и прочным».

Стоявший рядом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар повторил позицию своей страны, согласно которой QUAD в первую очередь ориентирован на Индо-Тихоокеанский регион, потому что именно в этом регионе сближение между четырьмя партнерами было особенно сильным.

Он также сказал, что у Индии давние отношения с Россией, которые служили ее интересам, и что Индия приобретала советское и российское оружие, «потому что в течение нескольких десятилетий западные страны не поставляли оружие в Индию и «фактически видели военную диктатуру рядом с нами в качестве предпочтительного партнера» (намек на Пакистан, пишет TheGuardian).