Мурманск, 10 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. За неделю жители Мурманской области собрали более 1,5 тонн гуманитарного груза для участников СВО. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Низкий поклон всем, кто не остается равнодушным к судьбе наших защитников […] Хочу подчеркнуть, что никакая помощь не должна быть принудительной. Прошу глав муниципалитетов пресекать любые попытки принудительно собирать в трудовых коллективах деньги», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области под частичную мобилизацию попали более тысячи человек.