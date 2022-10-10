Змеиногорск, Алтайский край, 10 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Алтайская прокуратура 10 октября известила о ЧП в Змеиногорске. Накануне там загорелась сухая растительность и огонь уничтожил два жилых дома с надворными постройками, а также — четыре нежилых строения. Помимо этого, на еще одном из домов была полностью уничтожена кровля.

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Прокурорская проверка показала, что прилегающая к строениям территория не была полностью очищена от сухой растительности. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта не были созданы (обновлены) противопожарные минерализованные полосы.

Материалы прокурорской проверки были направлены в СУ СК России по Алтайскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа: ход расследования и вопросы оказания помощи гражданам, потерявшим имущество, поставлены на особый контроль Змеиногорской межрайонной прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупредили, что в период с 8 по 10 октября местами в Алтайском крае сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная (5 класс горимости) пожароопасность.

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