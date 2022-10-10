Москва, 10 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Если Молдавия присоединится к антироссийским санкциям, то это в первую очередь будет ударом по жителям республики, заявил скрывающийся в Израиле от правосудия лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью, опубликованном РИА Новости 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Пока молдавские власти поддержали только финансовые ограничения, но не присоединились к полному пакету санкций. За объявление санкций выступает спикер парламента республики Игорь Гросу.

«Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям», — сказал Шор.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» проводят антироссийскую политику. С октября 2021 года Газпром при продлении соглашения на поставку газа пересмотрел ценообразование, после чего цена выросла в разы. Представители руководства заявляют, что не будут договариваться о скидке, чтобы не пришлось пересматривать выбранную ими политику.