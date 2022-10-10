Горно-Алтайск, , 09:25 — REGNUM В Горно-Алтайске по факту гибели трёх человек при пожаре возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай.

На месте происшествия, Горно-Алтайск СУ СКР по Республике Алтай

Возгорание произошло поздно вечером 9 октября в одной из квартир пятиэтажного дома по проспекту Коммунистическая. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём.

В результате погибли двое мужчин и женщина. Ещё одного мужчину спасли соседи, которые вывели его из дома. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам».

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств их совершения, сбор и фиксацию доказательственной базы», — отметили в управлении.

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