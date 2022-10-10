Череповец, Вологодская область, , 09:24 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» одержала победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

«Северсталь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Северстали» шайбы забросили нападающий Александр Суворов и защитники Михаил Тихонов и Павел Денисов. У «Трактора» отличились защитники Сергей Телегин, Илья Карпухин и форвард Антон Бурдасов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Северстали». Решающий бросок исполнил нападающий Даниил Вовченко.

На сегодняшний день «Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции, на счету команды 16 очков. «Трактор» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 12 очками.

Читайте также: «Витязь» по буллитам обыграл «Спартак» в матче КХЛ