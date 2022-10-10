Магас, 10 октября 2022, 09:23 — REGNUM В Ингушетии будет организована поставка в школьные столовые продуктов питания, произведенных только внутри республики. Поручение об этом дал глава субъекта РФ Махмуд-Али Калиматов. Он отметил, что эта мера позволит одновременно организовать питание детей качественной продукцией и поддержать местных фермеров и сельхозпроизводителей.
В пресс-службе главы региона сообщили, что в Ингушетии всего тратится около 400 млн рублей в год на обеспечение питанием школьников, при этом 379 млн рублей — это субсидии из федерального центра, еще 20 млн — денежные средства из регионального бюджета.