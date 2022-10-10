Москва, 10 октября 2022, 09:22 — REGNUM Планировавшие поехать в Крым туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых, сейчас для этого нет транспортных ограничений, сообщила 10 октября глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, сейчас уже возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей с прохождением полной процедуры осмотра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что теракт на Крымском мосту был организован спецслужбами киевского режима и направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.