Москва, , 09:22 — REGNUM Планировавшие поехать в Крым туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых, сейчас для этого нет транспортных ограничений, сообщила 10 октября глава Ростуризма Зарина Догузова.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений», — написала Догузова в телеграм-канале.

По ее словам, сейчас уже возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей с прохождением полной процедуры осмотра.

«Туристы на автотранспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно. Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться. Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу», — добавила Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что теракт на Крымском мосту был организован спецслужбами киевского режима и направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.