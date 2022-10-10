Москва, 10 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Планировавшие поехать в Крым туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых, сейчас для этого нет транспортных ограничений, сообщила 10 октября глава Ростуризма Зарина Догузова.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений», — написала Догузова в телеграм-канале.

По ее словам, сейчас уже возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей с прохождением полной процедуры осмотра.

«Туристы на автотранспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно. Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться. Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу», — добавила Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что теракт на Крымском мосту был организован спецслужбами киевского режима и направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.