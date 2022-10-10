Лондон, 10 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Момент удара по Киеву попал 10 октября в прямую трансляцию британской вещательной корпорации Би-би-си.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

Во время прямого включения журналиста Би-би-би world news из Киева над ним пролетели ракеты, после чего корреспондент поспешил укрыться в убежище, и трансляция была прервана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрывы прогремели в Житомирской области и Днепропетровске.