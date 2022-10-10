Канберра, 10 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Австралии уровень вакантной жилплощади для снятия в аренду упал до рекордно низкого уровня после «беспрецедентного» повышения арендной платы. Об этом 10 сентября написала новостная служба AAP.

Ulc.r Жилье

Уровень вакантных площадей в стране достиг рекордно низкого уровня, поскольку доступность начинает влиять на повышение арендной платы, как показал опубликованный 10 октября ежеквартальный обзор арендной платы CoreLogic. Он показывает, что национальный индекс доступного для аренды жилья имел наименьшее ежемесячное увеличение в этом году, увеличившись всего на 0,6% за месяц до сентября и снизившись на 60 базисных пунктов во втором квартале этого года (2,9%).

Аналитик CoreLogic и автор отчета Кейтлин Эззи в то же время отмечает, что за последние несколько лет произошел «беспрецедентный» рост стоимости аренды жилья в Австралии.

«Мы видели, как арендная плата незначительно снизилась в течение первых нескольких месяцев пандемии коронавируса, но с августа 2020 года национальная арендная плата за жилье выросла почти на 20%, что эквивалентно еженедельному повышению арендной платы примерно на 90 долларов в неделю», — сказала эксперт журналистам.