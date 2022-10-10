Новосибирск, , 09:22 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение об установлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным военнослужащим. Об этом Травников сообщил 10 октября в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Министру финансов и налоговой политики региона дал поручение о выделении соответствующих средств из резервного фонда, — уточнил глава Новосибирской области. — Министру труда и социального развития поручил обеспечить реализацию механизма выплат».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Министерство обороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных, прибывших в тыловую зону спецоперации из регионов Урала и Сибирского федерального округа.

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