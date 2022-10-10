Ярославль, 10 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов покидает свой пост по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

мэрия Ярославля Илья Мотовилов

«Дорогие ярославцы! Я покидаю должность исполняющего обязанности мэра Ярославля. Город за это время стал и остаётся для меня родным. В нём живут активные, особенные и неравнодушные люди. Я благодарен каждому, с кем удалось вместе поработать. Хочу выразить слова благодарности всему составу мэрии города и моим коллегам за взаимодействие, поддержку и вовлечённость при решении городских проблем и за самое главное — неравнодушие к судьбе города и его проблемам. С благодарностью перелистываю эту страницу и открываю новую. Желаю Ярославлю только процветания и дальнейшего развития! Со всеми ярославцами остаюсь на связи на своей странице ВКонтакте», — написал Мотовилов.

Напомним, чиновник возглавлял город с мая 2022 года после отставки Владимира Волкова.