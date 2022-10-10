Омск, 10 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Расправа над мирными жителями Купянска — дело рук киевских неонацистов, подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский журналист, главный редактор информационного агентства «Омскрегион» Алексей Пантелеев.

Цитата из видео Киевский каратель Жорин из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал видео расправы над жителями Купянска

«Накануне в телеграм-каналах появилось страшное видео расправы над мирным населением Купянска, которое продемонстрировал киевский неонацист Жорин из запрещенной в РФ организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Фашист намекает, что на видео — якобы тела жертв «российских оккупантов». Однако даже обывателю, а не расследователю понятно, что эти жуткие кадры были сняты совсем недавно: на убитых надеты осенние куртки, а листва на видео уже заметно пожелтевшая. То есть расправа над мирными жителями относится к периоду, когда в Купянск уже вошли киевские формирования, и, возможно, на этих кадрах — жертвы, которых боевики заподозрили в сотрудничестве с российскими властями», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, очевидно, что неонацисты в Купянске вновь попытались организовать провокацию, наподобие резни в Буче, выдав жертв своих зверств за военные преступления противоположной стороны.

«Вот только действия неонацистов на этот раз оказались топорными или несогласованными с западными кураторами и «специалистами» из центров информационно-психологических операций. Нет сомнений, что чудовищные преступления киевского режима в отношении мирных жителей Купянска будут расследованы, а убийцы понесут заслуженное наказание, если не будут ранее уничтожены ВС РФ», — подытожил Алексей Пантелеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, чудовищные кадры 9 октября опубликовал экс-командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Жорин. На кадрах связанные тела убитых людей, заподозренных в сотрудничестве с Россией, сбрасывают в яму в лесопосадке под Купянском (Харьковская область). Кадры сопровождались угрозой дальнейших расправ.