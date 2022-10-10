Петропавловск-Камчатский, , 09:20 — REGNUM На районы Камчатки вечером 11 октября обрушится мощный циклон. Атмосферный вихрь придёт со стороны Охотского моря, сообщили в краевом управлении МЧС.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Читайте также: Из затопленного села на Камчатке полностью ушла вода

Первыми непогоду ощутят жители Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского, Мильковского районов и Петропавловска-Камчатского. Циклон принесёт дождь и сильный ветер — до 30 м/с. В горных районах прогнозируется дождь со снегом.

Ночью 12 октября непогода распространится на Быстринский район, а днём — на Усть-Камчатский, Тигильский и Карагинский районы. На территории последнего мокрый снег и сильный ветер сохранится до ночи 13 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из села Соболево, которое затопило после сильных дождей, полностью ушла вода. Уровень в реке Большой Воровской на 45 см ниже критериев опасного явления.