Канберра, , 09:27 — REGNUM 10 октября министр обороны Австралии Ричард Марлз вышел в эфир радиостанции ABC, где он среди прочего рассказал о выявленном дефиците оборонных средств в размере 6,5 миллиардов долларов.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Более того, по расчетам федерального правительства Австралии, 28 крупных проектов отстают от графика — в общей сложности на 97 лет.

«Это отражает то, что мы унаследовали полный беспорядок от бывшего правительства, правительства, очень сосредоточенного на громких заявлениях … Были одни разговоры, а не конкретные дела, и в результате получилось, что 28 проектов отстают от графика суммарно более чем на 90 лет», — признался министр.

Ричард Марлз также сказал, что министерству обороны Австралии необходимо улучшить «практическое управление», чтобы вернуть реализацию проектов в рамки бюджета.