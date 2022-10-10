Сеул, , 09:21 — REGNUM С января 2015 года по август 2022 года иностранцы совершили 29 792 сделки купли-продажи жилой недвижимости в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

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Известно, что 62% или 18 465 сделок были совершены гражданами Китая, 19,6% или 5855 сделок — гражданами США,

В 2015 году иностранцы совершили 2979 сделок купли-продажи жилой недвижимости, однако к 2019 году показатель вырос до 3930 сделок.

Между тем на протяжении последних двух лет наблюдаются тенденции к постепенному сокращению активности иностранных покупателей. В Сеуле в 2021 году было совершено 408 сделок с участием иностранцев. Большая часть из них пришлась на граждан США и Китая.