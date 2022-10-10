Москва, 10 октября 2022, 12:00 — REGNUM На участие в конкурсе социального предпринимательства, который проводится при поддержке Минэкономразвития России, было подано более 2000 заявок со всей страны. На федеральных и региональных этапах жюри оценивала социально-значимые проекты, ярко проявившие себя в 2021 году.
Наиболее обширно на конкурсе была представлена сфера дополнительного образования и воспитания детей — 577 заявок. Предпринимателями сферы здорового образа жизни, физической культуры и спорта было подано 260 заявок. Свыше 200 проектов представляли направление культурного просвещения. Региональные этапы конкурса проводились центрами инноваций социальной сферы Центров «Мой бизнес».
«Каждый участник конкурса решает конкретные социальные вопросы, а это десятки, а иногда сотни и тысячи людей, получающие необходимую социальную помощь. Особенно важно в текущих экономических условиях поддержать социальных предпринимателей, поднять престиж их деятельности, содействовать формированию государственной политики в части развития нового сектора экономики. В регионах, где созданы Центры инноваций социальной сферы, выстраивается более системная работа и увеличивается количество социальных предпринимателей, что, безусловно, способствует привлечению социальных предпринимателей к участию в Конкурсе», — отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Она пояснила, что наибольшее количество проектов было подано в Нижегородской области — 112 заявок. Далее идут Новосибирская область (66 заявок), Республика Башкортостан (63 заявки), Приморский край — 61 заявка, Пермский край — 59 заявок.
В этом году для участников конкурса проводится специальный проект «Социальный бизнес-тур». Проект реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». За два с половиной месяца более 400 участников конкурса посещают города 18 регионов России с социальной бизнес-миссией. В каждом туре участников ждут образовательные тренинги, нетворкинги, обмен опытом с социальными предприятиями региона. Нынешней осенью в таком туре уже приняли участие предприниматели из Центрального федерального округа, Приволжья, Урала, Приморского края.
По словам руководителя оргкомитета Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства, эксперта Министерства экономического развития Дениса Сергеевича Богатова проект «Социальный бизнес-тур» это не просто вознаграждение для участников Конкурса «Лучший социальный проект года», а масштабный проект по созданию всероссийского сообщества социальных предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки социального предпринимательства. «Идея создания таких туров по России пришла ещё в прошлом году, когда наши участники ездили в экскурсионные туры по программе «Больше, чем путешествие». Мы подумали, благодаря Конкурсу у нас есть друзья — социальные предприниматели и работники инфраструктуры поддержки СП практически в каждом регионе, почему бы во время поездки им не познакомиться? Предложив такую идею региональным представителям Конкурса, мы вместе начали разрабатывать содержание социальных бизнес-туров. Таким образом, «Социальный бизнес-тур» на сегодняшний день — первая в России программа для социальных предпринимателей, которая включает туризм, обмен опытом и образовательную составляющую», — поделился Денис Богатов.
«Большинство людей приходят в социальное предпринимательство для того, чтобы удовлетворить какое-то свое стремление, но благодаря конкурсу участники заявляют о себе не только как предприниматели, но и как социально-активные граждане, готовые работать на решение социальных проблем в обществе. Участников нашего конкурса приглашают в качестве экспертов на форумы и конференции по тематикам их деятельности, несколько участников вошли в экспертные советы и рабочие группы своих региональных общественных палат. Успехи участников показывают всем нам, что бизнес — это не только про деньги, но и про социальную ответственность и желание сделать что-то значимое, полезное для других», —отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
В конкурсе были представлены 8 номинаций для субъектов малого и среднего бизнеса, 4 для сектора некоммерческих организаций, а также специальные номинации от партнеров.
Лауреаты всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»:
№ п/п
ФИО
Место
Регион
Наименование проекта
Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья
|ЖевлаковаОльга Борисовна
|1 место
|г. Санкт-Петербург
|БЕРЕЖКИ — особенные мануфактуры
|ТрапезниковаНаталья Владимировна
|2 место
|Республика Хакасия
|Детский оздоровительный центр «Три пингвина»
|ПетриковаМария Александровна
|3 место
|Свердловская область
|Организация доступной стоматологической профилактики и лечения для детей с ОВЗ
Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания
|ЛопаковаНаталия Фёдоровна
|1 место
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|Комплексный Центр социальных услуг «Под присмотром — благодать!»
|ОблогинаОксана Владимировна
|2 место
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|Детский развивающий центр «Креатив»
|АхметгалиеваМарина Сабировна
|3 место
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|Центр социальных услуг «Душевные люди»
Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей
|ВаляновЮрий Михайлович
|1 место
|Ярославская область
|Школа навыков будущего Алгоритмика
|УстиноваОксана Леонидовна
|2 место
|Новосибирская область
|Зеленая улица — лагерь со смыслом
|СуязоваАнна Игоревна
|2 место
|Ставропольский край
|Частный детский сад и центр развития «Точка Роста»
|ЕвстифеевМихаил Юрьевич
|3 место
|Нижегородская область
|Иммерсивная школа. VR Школа
Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере
|КарсаковаИрина Александровна
|1 место
|Оренбургская область
|Частная галерея «Куклы» г. Оренбург
|МихайловаЛюдмила Владимировна
|2 место
|Забайкальский край
|СРК «ДинозавриЯ»
|КапустинИлья Петрович
|3 место
|Свердловская область
|НЕМУЗЕЙМУСОРА
|КосьяненкоВладимир Александрович
|3 место
|Амурская область
|Музей-это культура, Культура-это прогресс: аэрокосмический музей
Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта
|ВощиковаАнна Петровна
|1 место
|Свердловская область
|Особый велосипед
|ПочтарёвСергей Юрьевич
|2 место
|Орловская область
|Тропа Героев
|КомковАлександр Сергеевич
|3 место
|Пермский край
|Центр каякинга «AQUA TRAIL»
Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма
|АнпилоговРенат Файзулхакович
|1 место
|г. Санкт-Петербург
|Маркетплейс впечатлений и туристических сервисов для людей с инвалидностью globe4all.net
|ЖуковаАлександра Сергеевна
|2 место
|Республика Крым
|InvaTaxi&InvaTour
|Томасова Екатерина Александровна
|3 место
|Новгородская область
|Иммерсивный спектакль-променад «Слушай Новгород»
Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества
|Крупин Евгений Львович
|1 место
|Свердловская область
|Опора функциональная для стояния длядетей-инвалидов ОС-220 «Я МОГУ!»
|Слизовский Сергей Викторович
|1 место
|Брянская область
|Доступная городская среда для инвалидов вкресло-колясках и маломобильных группнаселения
|Анисимов Андрей Николаевич
|2 место
|Рязанская область
|Проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья
|Гюлумян Михаил Рафаелович
|3 место
|Ставропольский край
|Многофункциональный мультидисциплинарный Центр протезирования и ортопедии
Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении
|ПилюгинаЕвгения Александровна
|1 место
|Московская область
|Сделано с любовью, заряжено добром
|ТрембовлевАртем Леонидович
|2 место
|Приморский край
|Трудоустройство осужденных, как способ ресоциализации личности
|ЛазунЮлия Александровна
|3 место
|Алтайский край
|Рубцовское предприятие «Рассвет» от Всероссийского общества слепых
Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей
|ЧернатАлександра Вячеславовна
|1 место
|Калужская область
|ЧОУ ДО «Академия Технолаб»
|ПанфёроваЕлена Александровна
|2 место
|Пензенская область
|Современная профилактика онлайн
|БереноваАнастасия Алексеевна
|3 место
|Рязанская область
|Система антибуллингового мониторинга, обучения и консультирования «Социальный светофор»
Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми
|Петрова Полина Александрова
|1 место
|Республика Татарстан
|Проект по предоставлению услуги «Сиделка»
|Рахманова Кристина Викторовна
|2 место
|Забайкальский край
|Забота рядом
|Зубарева Наталья Владимировна
|3 место
|Республика Хакасия
|Сними жизнь с паузы
Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания
|Язева Елена Викторовна
|1 место
|Ивановская область
|«Семья под защитой» — комплексная благотворительная помощь беременным, одиноким матерям с младенцами и многодетным семьям в трудной жизненной ситуации
|Рудницкая Ирина Львовна
|2 место
|Московская область
|ВАШ РЕСУРС ШПР семейная перезагрузка
|Кузьмина Гелия Виликовна
|3 место
|Ульяновская область
|Школа самозанятости для лиц пенсионного возраста «Снова в деле»
Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий
|ФерингерВасилиса Артуровна
|1 место
|Воронежская область
|Парк детского и семейного отдыха «НЕЛЖА.РУ»
|СалацкаяДиана Анатольевна
|2 место
|Иркутская область
|Выездная школа искусств «Область Искусства»
|ТатаркинаНаталья Юрьевна
|3 место
|Удмуртская Республика
|«Травы из Соколовки»
Лауреаты в специальных номинациях:
№ п/п
Номинация
ФИО
Регион
Наименование проекта
|Специальная номинация Минэкономразвития России «Лучшая практика Центра инноваций социальной сферы»
|ЭнгельСветлана Леонидовна
|Кемеровская область
|Бизнес-школа для учащихся с ОВЗ 8 вида (отклонение интеллектуального развития)
|Специальная номинация Минэкономразвития России
|ТолстиковаЮлия Станиславовна
|Курская область
|Социальная реабилитация лиц, употребляющих ПАВ
|Специальная номинация Совета Федерации Российской Федерации
|ВощиковаАнна Петровна
|Свердловская область
|Особый велосипед
|Специальная номинация Общественной палаты Российской Федерации
|Макарова Светлана Петровна
|Брянская область
|Дом сопровождаемого проживания для пожилых людей ООО «Пансион для Проживания Пожилых Людей и Инвалидов «УЮТ»
|Специальная номинация АО «Российский Экспортный центр»
|Крупин Евгений Львович
|Свердловская область
|Опора функциональная для стояния для детей-инвалидов ОС-220 «Я МОГУ!»
|Специальная номинация АО «Российский Экспортный центр»
|Слизовский Сергей Викторович
|Брянская область
|Доступная городская среда для инвалидов в кресло-колясках и маломобильных групп населения
|Специальная номинация ТПП РФ «Семейный бизнес: возрождение социально-культурных традиций»
|ЕвсюхинИгорь Евгеньевич
|Рязанская область
|Музей истории рязанского леденца
|Специальная номинация Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»
|Жукова Александра Сергеевна
|Республика Крым
|InvaTaxi&InvaTour
|Специальная номинация Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»
|ЯзеваЕлена Викторовна
|Ивановская область
|«Семья под защитой» — комплексная благотворительная помощь беременным, одиноким матерям с младенцами и многодетным семьям в трудной жизненной ситуации
|Специальная номинация Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»
|Панфёрова Елена Александровна
|Пензенская область
|Современная профилактика онлайн
|Специальная номинация «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов»
|Саков Александр Сергеевич
|Ивановская область
|ООО «Традиции промысла»
|Специальная номинация Фонда «Наше будущее»
|Ахметгалиева Марина Сабировна
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|Центр социальных услуг «Душевные люди»
|Специальная номинация АНО «Национальный центр развития СП и НКО»
|СупоневаЕлена Юрьевна
|Кемеровская область
|Беловское реабилитационный предприятие «ТРИУМФ»
|Специальная номинация компании «Франчайзинг-Интеллект»
|ГрицДмитрий Сергеевич
|г. Москва
|Правовой диктант для предпринимателей