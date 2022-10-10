Москва, , 12:00 — REGNUM На участие в конкурсе социального предпринимательства, который проводится при поддержке Минэкономразвития России, было подано более 2000 заявок со всей страны. На федеральных и региональных этапах жюри оценивала социально-значимые проекты, ярко проявившие себя в 2021 году.

Наиболее обширно на конкурсе была представлена сфера дополнительного образования и воспитания детей — 577 заявок. Предпринимателями сферы здорового образа жизни, физической культуры и спорта было подано 260 заявок. Свыше 200 проектов представляли направление культурного просвещения. Региональные этапы конкурса проводились центрами инноваций социальной сферы Центров «Мой бизнес».

«Каждый участник конкурса решает конкретные социальные вопросы, а это десятки, а иногда сотни и тысячи людей, получающие необходимую социальную помощь. Особенно важно в текущих экономических условиях поддержать социальных предпринимателей, поднять престиж их деятельности, содействовать формированию государственной политики в части развития нового сектора экономики. В регионах, где созданы Центры инноваций социальной сферы, выстраивается более системная работа и увеличивается количество социальных предпринимателей, что, безусловно, способствует привлечению социальных предпринимателей к участию в Конкурсе», — отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Она пояснила, что наибольшее количество проектов было подано в Нижегородской области — 112 заявок. Далее идут Новосибирская область (66 заявок), Республика Башкортостан (63 заявки), Приморский край — 61 заявка, Пермский край — 59 заявок.

В этом году для участников конкурса проводится специальный проект «Социальный бизнес-тур». Проект реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». За два с половиной месяца более 400 участников конкурса посещают города 18 регионов России с социальной бизнес-миссией. В каждом туре участников ждут образовательные тренинги, нетворкинги, обмен опытом с социальными предприятиями региона. Нынешней осенью в таком туре уже приняли участие предприниматели из Центрального федерального округа, Приволжья, Урала, Приморского края.

По словам руководителя оргкомитета Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства, эксперта Министерства экономического развития Дениса Сергеевича Богатова проект «Социальный бизнес-тур» это не просто вознаграждение для участников Конкурса «Лучший социальный проект года», а масштабный проект по созданию всероссийского сообщества социальных предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки социального предпринимательства. «Идея создания таких туров по России пришла ещё в прошлом году, когда наши участники ездили в экскурсионные туры по программе «Больше, чем путешествие». Мы подумали, благодаря Конкурсу у нас есть друзья — социальные предприниматели и работники инфраструктуры поддержки СП практически в каждом регионе, почему бы во время поездки им не познакомиться? Предложив такую идею региональным представителям Конкурса, мы вместе начали разрабатывать содержание социальных бизнес-туров. Таким образом, «Социальный бизнес-тур» на сегодняшний день — первая в России программа для социальных предпринимателей, которая включает туризм, обмен опытом и образовательную составляющую», — поделился Денис Богатов.

«Большинство людей приходят в социальное предпринимательство для того, чтобы удовлетворить какое-то свое стремление, но благодаря конкурсу участники заявляют о себе не только как предприниматели, но и как социально-активные граждане, готовые работать на решение социальных проблем в обществе. Участников нашего конкурса приглашают в качестве экспертов на форумы и конференции по тематикам их деятельности, несколько участников вошли в экспертные советы и рабочие группы своих региональных общественных палат. Успехи участников показывают всем нам, что бизнес — это не только про деньги, но и про социальную ответственность и желание сделать что-то значимое, полезное для других», —отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В конкурсе были представлены 8 номинаций для субъектов малого и среднего бизнеса, 4 для сектора некоммерческих организаций, а также специальные номинации от партнеров.

Лауреаты всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»:

№ п/п ФИО Место Регион Наименование проекта Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья ЖевлаковаОльга Борисовна 1 место г. Санкт-Петербург БЕРЕЖКИ — особенные мануфактуры ТрапезниковаНаталья Владимировна 2 место Республика Хакасия Детский оздоровительный центр «Три пингвина» ПетриковаМария Александровна 3 место Свердловская область Организация доступной стоматологической профилактики и лечения для детей с ОВЗ Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания ЛопаковаНаталия Фёдоровна 1 место Ямало-Ненецкий автономный округ Комплексный Центр социальных услуг «Под присмотром — благодать!» ОблогинаОксана Владимировна 2 место Ямало-Ненецкий автономный округ Детский развивающий центр «Креатив» АхметгалиеваМарина Сабировна 3 место Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Центр социальных услуг «Душевные люди» Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей ВаляновЮрий Михайлович 1 место Ярославская область Школа навыков будущего Алгоритмика УстиноваОксана Леонидовна 2 место Новосибирская область Зеленая улица — лагерь со смыслом СуязоваАнна Игоревна 2 место Ставропольский край Частный детский сад и центр развития «Точка Роста» ЕвстифеевМихаил Юрьевич 3 место Нижегородская область Иммерсивная школа. VR Школа Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере КарсаковаИрина Александровна 1 место Оренбургская область Частная галерея «Куклы» г. Оренбург МихайловаЛюдмила Владимировна 2 место Забайкальский край СРК «ДинозавриЯ» КапустинИлья Петрович 3 место Свердловская область НЕМУЗЕЙМУСОРА КосьяненкоВладимир Александрович 3 место Амурская область Музей-это культура, Культура-это прогресс: аэрокосмический музей Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта ВощиковаАнна Петровна 1 место Свердловская область Особый велосипед ПочтарёвСергей Юрьевич 2 место Орловская область Тропа Героев КомковАлександр Сергеевич 3 место Пермский край Центр каякинга «AQUA TRAIL» Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма АнпилоговРенат Файзулхакович 1 место г. Санкт-Петербург Маркетплейс впечатлений и туристических сервисов для людей с инвалидностью globe4all.net ЖуковаАлександра Сергеевна 2 место Республика Крым InvaTaxi&InvaTour Томасова Екатерина Александровна 3 место Новгородская область Иммерсивный спектакль-променад «Слушай Новгород» Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества Крупин Евгений Львович 1 место Свердловская область Опора функциональная для стояния длядетей-инвалидов ОС-220 «Я МОГУ!» Слизовский Сергей Викторович 1 место Брянская область Доступная городская среда для инвалидов вкресло-колясках и маломобильных группнаселения Анисимов Андрей Николаевич 2 место Рязанская область Проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья Гюлумян Михаил Рафаелович 3 место Ставропольский край Многофункциональный мультидисциплинарный Центр протезирования и ортопедии Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении ПилюгинаЕвгения Александровна 1 место Московская область Сделано с любовью, заряжено добром ТрембовлевАртем Леонидович 2 место Приморский край Трудоустройство осужденных, как способ ресоциализации личности ЛазунЮлия Александровна 3 место Алтайский край Рубцовское предприятие «Рассвет» от Всероссийского общества слепых Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей ЧернатАлександра Вячеславовна 1 место Калужская область ЧОУ ДО «Академия Технолаб» ПанфёроваЕлена Александровна 2 место Пензенская область Современная профилактика онлайн БереноваАнастасия Алексеевна 3 место Рязанская область Система антибуллингового мониторинга, обучения и консультирования «Социальный светофор» Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми Петрова Полина Александрова 1 место Республика Татарстан Проект по предоставлению услуги «Сиделка» Рахманова Кристина Викторовна 2 место Забайкальский край Забота рядом Зубарева Наталья Владимировна 3 место Республика Хакасия Сними жизнь с паузы Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания Язева Елена Викторовна 1 место Ивановская область «Семья под защитой» — комплексная благотворительная помощь беременным, одиноким матерям с младенцами и многодетным семьям в трудной жизненной ситуации Рудницкая Ирина Львовна 2 место Московская область ВАШ РЕСУРС ШПР семейная перезагрузка Кузьмина Гелия Виликовна 3 место Ульяновская область Школа самозанятости для лиц пенсионного возраста «Снова в деле» Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий ФерингерВасилиса Артуровна 1 место Воронежская область Парк детского и семейного отдыха «НЕЛЖА.РУ» СалацкаяДиана Анатольевна 2 место Иркутская область Выездная школа искусств «Область Искусства» ТатаркинаНаталья Юрьевна 3 место Удмуртская Республика «Травы из Соколовки»

Лауреаты в специальных номинациях: