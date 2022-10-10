Москва, 10 октября 2022, 12:00 — REGNUM На участие в конкурсе социального предпринимательства, который проводится при поддержке Минэкономразвития России, было подано более 2000 заявок со всей страны. На федеральных и региональных этапах жюри оценивала социально-значимые проекты, ярко проявившие себя в 2021 году.

Наиболее обширно на конкурсе была представлена сфера дополнительного образования и воспитания детей — 577 заявок. Предпринимателями сферы здорового образа жизни, физической культуры и спорта было подано 260 заявок. Свыше 200 проектов представляли направление культурного просвещения. Региональные этапы конкурса проводились центрами инноваций социальной сферы Центров «Мой бизнес».

«Каждый участник конкурса решает конкретные социальные вопросы, а это десятки, а иногда сотни и тысячи людей, получающие необходимую социальную помощь. Особенно важно в текущих экономических условиях поддержать социальных предпринимателей, поднять престиж их деятельности, содействовать формированию государственной политики в части развития нового сектора экономики. В регионах, где созданы Центры инноваций социальной сферы, выстраивается более системная работа и увеличивается количество социальных предпринимателей, что, безусловно, способствует привлечению социальных предпринимателей к участию в Конкурсе», — отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Она пояснила, что наибольшее количество проектов было подано в Нижегородской области — 112 заявок. Далее идут Новосибирская область (66 заявок), Республика Башкортостан (63 заявки), Приморский край — 61 заявка, Пермский край — 59 заявок.

В этом году для участников конкурса проводится специальный проект «Социальный бизнес-тур». Проект реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». За два с половиной месяца более 400 участников конкурса посещают города 18 регионов России с социальной бизнес-миссией. В каждом туре участников ждут образовательные тренинги, нетворкинги, обмен опытом с социальными предприятиями региона. Нынешней осенью в таком туре уже приняли участие предприниматели из Центрального федерального округа, Приволжья, Урала, Приморского края.

По словам руководителя оргкомитета Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства, эксперта Министерства экономического развития Дениса Сергеевича Богатова проект «Социальный бизнес-тур» это не просто вознаграждение для участников Конкурса «Лучший социальный проект года», а масштабный проект по созданию всероссийского сообщества социальных предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки социального предпринимательства. «Идея создания таких туров по России пришла ещё в прошлом году, когда наши участники ездили в экскурсионные туры по программе «Больше, чем путешествие». Мы подумали, благодаря Конкурсу у нас есть друзья — социальные предприниматели и работники инфраструктуры поддержки СП практически в каждом регионе, почему бы во время поездки им не познакомиться? Предложив такую идею региональным представителям Конкурса, мы вместе начали разрабатывать содержание социальных бизнес-туров. Таким образом, «Социальный бизнес-тур» на сегодняшний день — первая в России программа для социальных предпринимателей, которая включает туризм, обмен опытом и образовательную составляющую», — поделился Денис Богатов.

«Большинство людей приходят в социальное предпринимательство для того, чтобы удовлетворить какое-то свое стремление, но благодаря конкурсу участники заявляют о себе не только как предприниматели, но и как социально-активные граждане, готовые работать на решение социальных проблем в обществе. Участников нашего конкурса приглашают в качестве экспертов на форумы и конференции по тематикам их деятельности, несколько участников вошли в экспертные советы и рабочие группы своих региональных общественных палат. Успехи участников показывают всем нам, что бизнес — это не только про деньги, но и про социальную ответственность и желание сделать что-то значимое, полезное для других», —отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В конкурсе были представлены 8 номинаций для субъектов малого и среднего бизнеса, 4 для сектора некоммерческих организаций, а также специальные номинации от партнеров.

Лауреаты всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»:

№ п/п

ФИО

Место

Регион

Наименование проекта

Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья

ЖевлаковаОльга Борисовна1 местог. Санкт-ПетербургБЕРЕЖКИ — особенные мануфактуры
ТрапезниковаНаталья Владимировна2 местоРеспублика ХакасияДетский оздоровительный центр «Три пингвина»
ПетриковаМария Александровна3 местоСвердловская областьОрганизация доступной стоматологической профилактики и лечения для детей с ОВЗ

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания

ЛопаковаНаталия Фёдоровна1 местоЯмало-Ненецкий автономный округКомплексный Центр социальных услуг «Под присмотром — благодать!»
ОблогинаОксана Владимировна2 местоЯмало-Ненецкий автономный округДетский развивающий центр «Креатив»
АхметгалиеваМарина Сабировна3 местоХанты-Мансийский автономный округ — ЮграЦентр социальных услуг «Душевные люди»

Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей

ВаляновЮрий Михайлович1 местоЯрославская областьШкола навыков будущего Алгоритмика
УстиноваОксана Леонидовна2 местоНовосибирская областьЗеленая улица — лагерь со смыслом
СуязоваАнна Игоревна2 местоСтавропольский крайЧастный детский сад и центр развития «Точка Роста»
ЕвстифеевМихаил Юрьевич3 местоНижегородская областьИммерсивная школа. VR Школа

Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере

КарсаковаИрина Александровна1 местоОренбургская областьЧастная галерея «Куклы» г. Оренбург
МихайловаЛюдмила Владимировна2 местоЗабайкальский крайСРК «ДинозавриЯ»
КапустинИлья Петрович3 местоСвердловская областьНЕМУЗЕЙМУСОРА
КосьяненкоВладимир Александрович3 местоАмурская областьМузей-это культура, Культура-это прогресс: аэрокосмический музей

Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта

ВощиковаАнна Петровна1 местоСвердловская областьОсобый велосипед
ПочтарёвСергей Юрьевич2 местоОрловская областьТропа Героев
КомковАлександр Сергеевич3 местоПермский крайЦентр каякинга «AQUA TRAIL»

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма

АнпилоговРенат Файзулхакович1 местог. Санкт-ПетербургМаркетплейс впечатлений и туристических сервисов для людей с инвалидностью globe4all.net
ЖуковаАлександра Сергеевна2 местоРеспублика КрымInvaTaxi&InvaTour
Томасова Екатерина Александровна3 местоНовгородская областьИммерсивный спектакль-променад «Слушай Новгород»

Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества

Крупин Евгений Львович1 местоСвердловская областьОпора функциональная для стояния длядетей-инвалидов ОС-220 «Я МОГУ!»
Слизовский Сергей Викторович1 местоБрянская областьДоступная городская среда для инвалидов вкресло-колясках и маломобильных группнаселения
Анисимов Андрей Николаевич2 местоРязанская областьПроект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья
Гюлумян Михаил Рафаелович3 местоСтавропольский крайМногофункциональный мультидисциплинарный Центр протезирования и ортопедии

Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении

ПилюгинаЕвгения Александровна1 местоМосковская областьСделано с любовью, заряжено добром
ТрембовлевАртем Леонидович2 местоПриморский крайТрудоустройство осужденных, как способ ресоциализации личности
ЛазунЮлия Александровна3 местоАлтайский крайРубцовское предприятие «Рассвет» от Всероссийского общества слепых

Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей

ЧернатАлександра Вячеславовна1 местоКалужская областьЧОУ ДО «Академия Технолаб»
ПанфёроваЕлена Александровна2 местоПензенская областьСовременная профилактика онлайн
БереноваАнастасия Алексеевна3 местоРязанская областьСистема антибуллингового мониторинга, обучения и консультирования «Социальный светофор»

Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми

Петрова Полина Александрова1 местоРеспублика ТатарстанПроект по предоставлению услуги «Сиделка»
Рахманова Кристина Викторовна2 местоЗабайкальский крайЗабота рядом
Зубарева Наталья Владимировна3 местоРеспублика ХакасияСними жизнь с паузы

Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания

Язева Елена Викторовна1 местоИвановская область«Семья под защитой» — комплексная благотворительная помощь беременным, одиноким матерям с младенцами и многодетным семьям в трудной жизненной ситуации
Рудницкая Ирина Львовна2 местоМосковская областьВАШ РЕСУРС ШПР семейная перезагрузка
Кузьмина Гелия Виликовна3 местоУльяновская областьШкола самозанятости для лиц пенсионного возраста «Снова в деле»

Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий

ФерингерВасилиса Артуровна1 местоВоронежская областьПарк детского и семейного отдыха «НЕЛЖА.РУ»
СалацкаяДиана Анатольевна2 местоИркутская областьВыездная школа искусств «Область Искусства»
ТатаркинаНаталья Юрьевна3 местоУдмуртская Республика«Травы из Соколовки»

Лауреаты в специальных номинациях:

№ п/п

Номинация

ФИО

Регион

Наименование проекта

Специальная номинация Минэкономразвития России «Лучшая практика Центра инноваций социальной сферы»ЭнгельСветлана ЛеонидовнаКемеровская областьБизнес-школа для учащихся с ОВЗ 8 вида (отклонение интеллектуального развития)
Специальная номинация Минэкономразвития РоссииТолстиковаЮлия СтаниславовнаКурская областьСоциальная реабилитация лиц, употребляющих ПАВ
Специальная номинация Совета Федерации Российской ФедерацииВощиковаАнна ПетровнаСвердловская областьОсобый велосипед
Специальная номинация Общественной палаты Российской ФедерацииМакарова Светлана ПетровнаБрянская областьДом сопровождаемого проживания для пожилых людей ООО «Пансион для Проживания Пожилых Людей и Инвалидов «УЮТ»
Специальная номинация АО «Российский Экспортный центр»Крупин Евгений ЛьвовичСвердловская областьОпора функциональная для стояния для детей-инвалидов ОС-220 «Я МОГУ!»
Специальная номинация АО «Российский Экспортный центр»Слизовский Сергей ВикторовичБрянская областьДоступная городская среда для инвалидов в кресло-колясках и маломобильных групп населения
Специальная номинация ТПП РФ «Семейный бизнес: возрождение социально-культурных традиций»ЕвсюхинИгорь ЕвгеньевичРязанская областьМузей истории рязанского леденца
Специальная номинация Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»Жукова Александра СергеевнаРеспублика КрымInvaTaxi&InvaTour
Специальная номинация Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»ЯзеваЕлена ВикторовнаИвановская область«Семья под защитой» — комплексная благотворительная помощь беременным, одиноким матерям с младенцами и многодетным семьям в трудной жизненной ситуации
Специальная номинация Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»Панфёрова Елена АлександровнаПензенская областьСовременная профилактика онлайн
Специальная номинация «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов»Саков Александр СергеевичИвановская областьООО «Традиции промысла»
Специальная номинация Фонда «Наше будущее»Ахметгалиева Марина СабировнаХанты-Мансийский автономный округ — ЮграЦентр социальных услуг «Душевные люди»
Специальная номинация АНО «Национальный центр развития СП и НКО»СупоневаЕлена ЮрьевнаКемеровская областьБеловское реабилитационный предприятие «ТРИУМФ»
Специальная номинация компании «Франчайзинг-Интеллект»ГрицДмитрий Сергеевичг. МоскваПравовой диктант для предпринимателей