Канберра, 10 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Правительство Австралии примет окончательное решение о том, будет ли Новак Джокович играть на AustralianOpen (Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года) после того, как спортсмен был сенсационно депортирован перед турниром в текущем году. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Andrew Campbell Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира хочет вернуться в Австралию, чтобы играть в следующем году, несмотря на фиаско в этом году из-за статуса вакцинации от COVID-19. Информацию о том, что Джокович намерен вновь посетить континент подтвердил глава Австралийской федерации тенниса Крейг Тайли газете HeraldSun.

Тайли сказал, что федерация также хочет, чтобы Джокович принял участие в турнире, а это означает, что будет ли он играть, зависит от решения федерального правительства Австралии. Ранее Джоковичу запретили посещать Австралии в течение трех лет, однако власти в Канберре могут снять запрет и предоставить спортсмену визу.