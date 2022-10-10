Джакарта, , 09:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально представил султана Хаменгку Бувоно X в качестве губернатора Джокьякарты на период 2022–2027 годов в государственном дворце в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Я буду выполнять свои обязанности губернатора как можно лучше и справедливее, поддерживать Конституцию Индонезии 1945 года и выполнять все законы и постановления как можно более прямолинейно и служить сообществу и нации», — заявил Хаменгку Бувоно X.

Президент утвердил решение о вступлении в должность с момента присяги.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка Индонезии погибла из-за неправильной стрельбы по мишеням, проведенной подростками в Техасе.

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