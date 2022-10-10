Иркутск, 10 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило 10 октября о новых фактах мошенничества, жертвами которых стали повар и учитель.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Накануне в дежурную часть отдела МВД России «Усть-Кутский» обратилась 39 — летняя женщина, которая работает поваром на вахте. Она рассказала полицейским, что 5 октября ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что ее деньги пытаются похитить мошенники. Для защиты денежных средств злоумышленник попросил перевести все сбережения на резервный счет. Поверив мошенникам, заявительница выполнила все условия собеседника, в результате чего лишилась денег. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион 100 тысяч рублей.

Похожая ситуация произошла с учителем из Тайшетского района 6 октября. С ней так же связалась «сотрудники банка» и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Для «сохранности» финансов ее уговорили взять кредит и перевезти деньги на резервный счет. Женщина перечислила через банкомат больше миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях жертвой мошенников стал житель Тулуна, который перевел лжесотрудникам банка 500 тысяч рублей.

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