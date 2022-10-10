Мелитополь, 10 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Киевский террористический режим начал идеологическую и информационную подготовку для проведения наступления на Запорожскую область. Об этом 10 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов пояснил, что Киев не только стягивает войска к линии соприкосновения, но и массово начал снимать ролики для жителей западных стран про Запорожскую область и про то, как и почему он намерен её якобы «освобождать».

«Это явно делается для того, чтобы выпросить ещё больше оружия под свои преступные замыслы», — добавил председатель движения «Мы вместе с Россией», уточнив, что киевский нацистский режим может устроить провокацию или начать активизацию боевых действий в течение ближайшего времени, максимум — в течение двух-трех недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска несут тяжёлые потери из-за перебоев со связью.