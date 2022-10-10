Канберра, 10 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Новое социологическое исследование показало, что рост стоимости жизни обогнал пандемию коронавируса как главную причину стресса и беспокойства для большинства жителей Австралии. Об этом 10 октября сообщил телеканал NineNews.

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В ходе опроса, проведенного службой охраны психического здоровья Beyond Blue и опубликованного во Всемирный день психического здоровья, 1500 человек попросили определить основные факторы, влияющие на их моральное состояние. Выводы показали, что растущие процентные ставки по кредитам, высокая инфляция, опасения по поводу стоимости жизни, вооруженного противостояния в Европе и того, что может быть в будущем, теперь оказались главными в их списке забот.

Почти половина, 48% опрошенных, заявили, что чувствуют себя потерянными, когда дело касается их психического здоровья и благополучия. Почти столько же, 46%, считают, что их проблемы не слишком угрожающие, чтобы искать помощь психолога.

Социологи также отмечают, что степень влияния коронавируса на повседневную жизнь в Австралии постепенно снижается.