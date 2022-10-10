Киев, 10 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах на территории города 10 октября.

Sven Teschke Виталий Кличко

Ранее об этом сообщили местные СМИ и пользователи социальных сетей. Всего прогремело не менее пяти взрывов.

Кличко подтвердил, что взрывы прозвучали в нескольких районах Киева.

По данным Антона Геращенко, бывшего сотрудника МВД киевского режима, один из снарядов упал у памятника Михаилу Грушевскому в центре Киева.