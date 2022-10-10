Канберра, 10 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Когда-то расслабляющий звук дождя, барабанящего по жестяным крышам, наполнял жителей Австралии чувством облегчением, но третье подряд явление Ла-Нинья сейчас в полном разгаре на восточном побережье, что превратило это облегчение в ужас. В свою очередь журналисты телеканала Nine News представили оценку Бюро метеорологии и прогнозы некоторых синоптиков относительно будущего развития событий.

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2022 год официально стал самым дождливым годом в Сиднее, так как рекорд, удерживаемый более 70 лет, был побит на прошлой неделе, когда в крупнейшем мегаполисе Австралии за сутки выпало почти 220 мм осадков.

В Бюро метеорологии считают, что уже к январю 2023 года погодные условия на континенте стабилизируются. Остальные синоптики также ожидают сухую погоду с началом нового календарного года. Отмечается, что формирование четвертого подряд погодного явления Ла-Нинья не исключено, но крайне маловероятно.