Самара, , 09:23 — REGNUM Более 2,2 тысяч различных правонарушений в области дорожного движения выявили сотрудники госавтоинспекции Самарской области в ходе рейдовых мероприятий с 7 по 9 октября. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

ГИБДД Yarregion.ru

Согласно данным ГИБДД по региону, в ходе рейдов было выявлено 77 водителей, которые допустили управление транспортом в нетрезвом состоянии, 13 водителей — без водительских удостоверений.

Отмечается, что 306 водителей было привлечено к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки». Кроме этого, было выявлено 59 нарушителей правил перевозки детей.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД уделяли особое внимание пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешеходам. По итогам мероприятий было выявлено 181 пешеходов-правонарушений и 107 водителей-нарушителей.