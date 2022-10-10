Москва, 10 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал помогать и создавать условия для жизни новым гражданам России из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией, — таким образом спикер Госдумы противопоставил их уехавшим из страны на фоне специальной военной операции и частичной мобилизации гражданам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам референдумов четыре новых региона вошли в состав России — две республики и две области бывшей УССР.

Госдума и Совфед одобрили международные соглашения и соответствующие конституционные законы.

Вопрос соответствия референдумов конституции и законодательству Киева не влияет на их квалификацию по международному праву, Россия абсолютно уверена в обоснованности предпринимаемых шагов, заявил ранее главы МИД России Сергей Лавров.

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